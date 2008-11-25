Економіку США чекають нові проблеми

Американську економіку чекають нові проблеми, на вихід з фінансової кризи знадобиться час, заявив журналістам у Вашингтоні міністр фінансів США Генрі Полсон.

"Для усунення складнощів на наших ринках і в нашій економіці буде потрібний час, а нові проблеми продовжать з`являтися", - сказав Полсон.

За його словами, він і його колеги мають намір використовувати всі інструменти для збереження фінансових інституцій США і для стабілізації фінансових ринків.

Полсон виступив перед журналістами у зв`язку з виділенням урядом нового компенсаційного пакету, спрямованого на підтримку американського ринку кредитування. На підтримку споживчих кредитів планується виділити 200 мільярдів доларів. Ці кошти, як зазначено в повідомленні Федеральної резервної системи США, виділить Федеральний резервний банк Нью-Йорка.

Як заявив Полсон, міністерство фінансів виділить 20 мільярдів доларів "на захист внесків", які будуть зроблені ФРС через Федеральний банк Нью-Йорка.

"У поточній фінансовій кризі нашим основним завданням є стабілізація системи і підтримка кредитування, що є життєво важливе для нашої економіки", - сказав Полсон.

Другим заходом, про який американський уряд також заявив у вівторок, стало виділення 600 мільярдів доларів на виправлення ситуації на ринку іпотечного кредитування.

"Сьогоднішнє оголошення ФРС про намір купити боргові зобов`язання Fannie Mae, Freddie Mac (державні іпотечні агентства.) і Федерального банку житлового кредиту, а також акцій, гарантованих іпотекою, підкреслює нашу підтримку житловому ринку. Ніщо так не важливо для подолання кризи, як доступне фінансування іпотеки", - сказав глава Мінфіну.

РІА “Новости”