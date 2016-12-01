"Бюрократична помилка": у Харкові опіку над дітьми тяжкохворої матері намагаються передати чужій сім'ї (відео)

Мама дітей лікується від туберкульозу і весь час у лікарні, повідомляє ТСН.uа. Сім'я дбала про племінників не один рік, їх хвора мама не заперечувала. Однак соцслужба дітей у рідних забрала і вже знайшла нового опікуна.

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8-річна Вероніка і 7-річний Олексій жили все життя з тіткою та дядьком, які замінили їм батьків. У мами дітей Катерини важка хвороба, після народження Олексія вона захворіла на туберкульоз, спочатку в закритій формі, потім - у відкритій. З тих пір, фактично живе у лікарні. Малюків виховували її брат і його дружина. Коли віддали дітей до школи, виникли перші питання щодо офіційного статусу опікунів.

"Коли я оформляла дітей в школу, мене запитали хто ви? Хто ви така і ми не дамо вам написати заяву. Нам сказали, що необхідна опіка", - розповідає тітка дітей. Вирішив стати опікуном дядько Євген дітей. Соцслужба забрала пакет документів, які він зібрав, і не повернула. А на початку жовтня органи опіки стали вимагати, щоб дітей віддали в притулок.

Дітям навіть знайшли потенційного опікуна, яка навіть не підозрювала, що існують рідні люди, розповідає тітка. Тепер кожен день сім'я Ковальчуків приходить в притулок, щоб побачити дітей. Навідується до них і жінка, яка хоче взяти над ними опіку.

Міська влада припускає, що соцслужба допустила бюрократичну помилку. Закон на боці родини. Вони мають першочергове право на опіку, і забирати дітей зі звичного середовища можна тільки, якщо умови проживання неприйнятні. Поки Вероніка і Олексій залишаються в притулку. Після розслідування департаменту соціального захисту, опікунська рада збереться знову і тоді вирішить долю дітей.