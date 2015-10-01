У Маріуполі відсвяткували День усиновлення

У Міському саду маріупольці святкували День усиновлення, який традиційно в Україні відзначається 30 вересня, передає 0629.com.ua.

З такої нагоди зібралися батьки-вихователі, прийомні батьки, опікуни, піклувальники разом зі своїми дітьми.

Особливо помітними на святі були дитячі будинки сімейного типу, які об'єдналися і створили свої співочі та танцювальні колективи.

Саме в таких "будинках" можуть виховуватися взяті з притулку братики і сестрички - сімейні групи, що дуже важливо для самих дітей. Головне, щоб у них було більше 5 дітей. До речі, в одному з створених дитячих будинків сімейного типу налічується до 12 діток.

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Привітав дітей зі святом міський голова Маріуполя Юрій Хотлубей, який поцікавився, які проблеми сьогодні виникають у батьків. Скаржитися на матеріальні труднощі матері не стали. Виявилося, що найболючішим для них є проходження медогляду в поліклініці і просили виділити для них окремий час.

В цьому році усиновлено 10 дітей. Але, як зазначає начальник відділу у справах дітей, у місті розвиваються й інші форми. Так, вже є три дитячих будинки сімейного типу, яким місто виділилоло три квартири площею 120 кв. м.

Всього в Маріуполі 6 будинків сімейного типу, де проживає 50 дітей. А також є 20 прийомних сімей, в яких 55 дітей.

"Це дуже хороший показник, оскільки діти перебувають не в інтернаті чи дитячому будинку, а у них є мама і тато, які щоранку обіймуть і отримаєш", - зазначила Людмила Прунчак і додала, що в майбутньому році може бути створено ще кілька таких дитячих будинків. Для них будуть виділені і квартири