На Львівщині у навчальному центрі знайшли мертвим 22-річного солдата-строковика
Уже призначено спеціальне розслідування для з'ясування обставин смерті військового.
У Львівській області на Яворівському полігоні знайшли мертвим 22-річного військовослужбовця строкової служби. Про це повідомили у прес-службі Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного.
Зазначається, що юнака знайшли вчора, 1 грудня. Втім про трагедію стало відомо сьогодні.
"1 грудня 2016 р. в 184-му Навчальному центрі був знайдений без ознак життя військовослужбовець останнього періоду строкової служби Ц.", - йдеться в повідомленні прес-служби.
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Начальник академії призначив спеціальне розслідування для з'ясування обставин смерті військового.
Про подію повідомили Військову прокуратуру Львівського гарнізону і Західне регіональне управління Військової служби правопорядку.
В той же час, згідно із повідомленням ZAXID.NET у військовій прокуратурі Західного Регіону зазначають, що інцидент трапився вчора ввечері, 22-річний хлопець є жителем Львівської області.