Нацрада позапланово перевірить дві радіостанції через порушення закону про квоти на українські пісні

Про це повідомила прес-служба регулятора.

«За результатами моніторингів, проведених Нацрадою, ТРК «Симон», м. Харків (позивний «Радіо сто шість і шість») і радіомовній компанії «Вірменське радіо-Україна», м. Київ (позивний «Вірменське радіо») 1 грудня призначено позапланові перевірки щодо дотримання мовниками вимог закону про обов'язкову частку трансляції в ефірі україномовних пісень», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 14 листопада в ефірі «Радіо сто шість і шість» частка пісень українською мовою на добу становила 14,2%, 23% у проміжку часу між 07:00 і 14:00 і 22,1% - з 15:00 до 22:00 при мінімально допустимому показнику в 25% від загального обсягу пісень протягом доби.

«Вірменське радіо-Україна» 16 листопада випустила в ефір україномовні пісні в частках: 22,1% на добу, 24,4% у проміжку часу між 07:00 і 14:00 і 14% - з 15:00 до 22:00.

Як повідомила прес-служба, під час планових перевірок Нацрадою вивчатиметься питання дотримання ліцензіатами вимог частини другої статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Згідно з наведеними в повідомленні словами члена Нацради Сергія Костинського, загалом радіомовники дотримуються вимог законодавства, а зафіксовані ознаки порушень є поодинокими.

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Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2016 року Нацрада з телерадіомовлення призначила позапланові перевірки радіостанцій «Шансон» (ТРК «Шансон», Київ), Kiss FM (КК ТИР "ЮТАР", Київ), "Ретро ФМ" (ТРК "НБМ-Радіо", Київ) та М FM (Радіо "Нова хвиля ", Харків) за порушення закону про квоти на обсяг українських пісень в ефірі.

8 листопада поточного року набув чинності закон про частку музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій через 4 місяці після його затвердження парламентом.

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Законом передбачено, що телерадіоорганізації в радіомовленні повинні забезпечувати мінімальну частку пісень українською мовою не менш як 35% від загального обсягу пісень упродовж доби, зокрема, в проміжках від 7:00 до 14:00 і 15:00 до 22:00.

У телерадіоорганізаціях, які по радіо поширюють музичні твори, серед яких пісні офіційними мовами Європейського Союзу за умовами ліцензії становлять не менш як 60% загального обсягу упродовж доби, повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менш як 25% загального їх обсягу.