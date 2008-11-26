У Макіївці горів ЦУМ - воду підвозили цистернами (фоторепортаж)

У Макіївці рятувальники 5 годин локалізували пожежу в Центральному універсальному магазині.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Донецькій області, сьогодні о 8.12 на диспетчерський пульт управління МНС у місті Макіївка надійшов сигнал про те, що з другого поверху міського центрального універмагу валить дим. Рятувальники виїхали на місце події за підвищеним номером виклику і відразу приступили до гасіння пожежі. У зв`язку з тим, що місто Макіївка має значні проблеми з водопостачанням, на початку гасіння, поки в пожежному гідранті не було створено потрібний тиск, пожежники працювали на воді, яку підвозили автоцистернами.

Поширенню вогню сприяло високе навантаження приміщень будівлі товарами з легкозаймистих матеріалів. За словами начальника Головного управління МНС України в Донецькій області Андрія БОНДАРЕНКА, який особисто очолив роботи з ліквідації пожежі, в середньому таке навантаження становило близько 100 кг легкозаймистих матеріалів на 1 квадратний метр площі. Деякі товари: побутова техніка, фарби в банках - не просто горіли, а й вибухали, зазначив А.БОНДАРЕНКО.

На ліквідації пожежі працювали 19 автоцистерн підрозділів ГУ МНС, 1 автоцистерна воєнізованої рятувальної служби, 4 автосходи, автомобіль газодимозахисної служби і аварійно-рятувальний автомобіль.

Локалізацію пожежі зафіксували о 13.05. За попередніми даними, епіцентр займання знаходився на другому поверсі універмагу. У 5-поверховій будівлі ЦУМу від вогню постраждали чотири поверхи (з другого – по п`ятий поверх) і дах будівлі.

Причина пожежі і задані збитки встановлюються. Ні потерпілих, ні загиблих серед населення, ні серед особового складу підрозділів МНС немає.

Фото Ігоря Кроля/УНІАН