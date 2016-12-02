На Дніпропетровщині попрощалися із загиблим бійцем ДУК "Фізиком"

Про це повідомляє kolo.news.

3 жовтня боєць був у Полтаві на похороні свого побратима В’ячеслава «ВДВ» Литовченка.

Едуард Зебін загинув 30 листопада під час мінометного обстрілу під Авдіївкою Донецької області. Тоді «Фізик» сказав про смерть «ВДВ»: « Краще, мабуть, загинути як він, ніж жити, як щур».

Служив у 1-й штурмовій роті ДУК «Правий сектор». До війни жив у Полтаві, хоч і народився у Дніпропетровську. Брав участь у подіях на полтавському Майдані.

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"Сьогодні зранку, при влучанні ворожої міни загинув наш боєць і побратим друг «Фізик», Зебін Едуард Миколайович. Друг «Фізик» вже тривалий час в складі 1 ОШР боронив Українську землю і відстоював територіальну цілісність країни. Вишколений боєць, який незважаючи на втрати і всі негаразди, не жаліючи себе, тримав бій зі зброєю в руках. На жаль, Бог забирає до себе найкращих. Спочивай з миром брате, нам тебе не вистачатиме", – написав у соцмережі Дмитро Коцюбайло, командир 1 ОШР ДУК ПС.

Незадовго до загибелі Едуард збирався приїхати у Полтаву.

У Героя залишилася дружина і двоє дітей – донька 10 років і син 4,5 року.

У пам’яті рідних, друзів, побратимів Едуард залишився веселою та життєрадісною людиною, вірним другом, гідним сином України, який поклав своє життя на захист цілісності та незалежності держави.