Загибель українського військового на Донбасі: з'явилися подробиці (фото)

Цюінформацію на своїй сторінці у Facebook підтвердив командир першої окремої штурмової роти ДУК "ПС" Дмитро Коцюбайло.

"Зранку при влучанні ворожої міни загинув боєць першої окремої штурмової роти ДУК "ПС" з позивним "Фізик", Зебін Едуард Миколайович, уроженець міста Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Коцюбайло розповів, що "Фізик" вже тривалий час у складі 1 ОШР боронив українську землю і відстоював територіальну цілісність країни.

Читайте також"Мороз вдарив, мерзнуть пацани": Бірюков відповів на претензії щодо забезпечення української арміїРаніше Лисенко повідомив, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще двох було поранено.

Боєць загинув у Кам'янці. Поранення два військових отримали під час ворожих обстрілів біля Новозванівки.