Французький винороб про реформи в Україні: залучаються великі кошти, але реальних змін немає

Про це він заявив в інтерв’ю «Європейській правді».

Коментуючи перешкоди з боку влади щодо отримання ліцензії на виробництво ігристих вин, він зазначив, що український уряд лише говорить про реформи, а реальних змін немає.

«Це монополізм. Маленький і середній бізнес нікуди не пускають. Україна не змінюється. Уряд говорить про реформи, залучаються великі кошти у Європи і Америки, але реальних змін немає», – сказав він.

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На його думку, у країні потрібно здійснювати докорінні зміни, в тому числі і ментальні.

«Це ж радянські часи. Декомунізація - це не тільки розбити монумент Леніна. Декомунізація - це скасувати старі непотрібні бюрократичні процедури і своє мислення. Це важливо.

Якщо Україна хоче рухатися вперед і піднімати середній рівень життя людей, потрібно позбавлятися від непотрібних паперів для середнього і дрібного бізнесу. Тому що малий і середній бізнес здатний збільшити кількість робочих місць», – зазначив Локарен.