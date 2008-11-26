Уряд пропонує втричі збільшити податок на легкові автомобілі

Уряд пропонує втричі збільшити ставки податку на легкові автомобілі, а також на автомобілі для перевезення не менше 10 людей. Про це йдеться в проекті закону від 21 листопада 2008 р. № 3404, оприлюдненому на сайті парламенту.

Згідно із законопроекту, пропонується перекласти податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів зі складу загальнодержавних податків і зборів (обов`язкових платежів) до складу місцевих податків і зборів, надавши органам місцевого самоврядування право встановлювати до визначених законом ставок податку підвищені коефіцієнти.

Прийняття проекту закону не припускає додаткового фінансування з Державного бюджету. Також очікується, що він дозволить збільшити прибуткову частину місцевих бюджетів на 1,61 млрд. грн. в розрахунку на рік.