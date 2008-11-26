Київ поставив абсолютний рекорд зростання боргів із зарплат - 574%!

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати з початку 2008 року виросла на 56%, або на 374,9 млн. грн., і на 1 листопада ц.р. становила 1 млрд. 043 млн. 622 тис. грн. (на 1 січня ц.р. заборгованість становить 668,7 млн. грн.). Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

(УНІАН: останній раз заборгованість із зарплати більш як 1 мільярд гривень була зафіксована на 1 серпня 2006 року – тоді вона становила 1 млрд. 089,1 млн. грн.).

За даними Держкомстату, найбільші темпи зростання заборгованості зафіксовані в Донецькій, Луганській і Харківській областях. На 1 листопада в Донецькій області сума заборгованості становила 289,263 млн. грн., що на 71%, або на 120,2 млн. грн. вище від показника на 1 січня ц.р.

У Луганській області сума заборгованості становила 114,414 млн. грн. (вища на 47%, або на 36,6 млн. грн.), у Харківській – 91,171 млн. грн. (вища на 64%, або на 35,6 млн. грн.).

Високий рівень заборгованості із зарплати зафіксований ще в декількох областях. У Львівській області сума заборгованості на 1 листопада становила 61,058 млн. грн. (зростання проти січня ц.р. на 170%, або 38,4 млн. грн.); в АР Крим – 50,585 млн. грн. (зростання на 13%, або 5,9 млн. грн.); у Дніпропетровській області – 55,697 млн. грн. (зростання на 69%, або 22,7 млн. грн.); Одеській – 38,032 млн. грн. (зростання на 37%, або 10,3 млн. грн.); Запорізькій – 36,808 млн. грн. (зростання на 54%, або 12,9 млн. грн.).

У Києві заборгованість на 1 листопада становила 44,471 млн. грн. (зростання проти початку року на 574%, або на 37,8 млн. грн.).

Водночас, на 1 листопада 2008 р. зафіксовано скорочення боргу із зарплати в Кіровоградській області – 30,590 млн. грн. (скорочення порівняно з початком року на 8,4%, або на 2,8 млн. грн.); Миколаївській - 14,463 млн. грн. (скорочення на 2,2%, або на 0,337 млн. грн.), Рівненській - 6,063 млн. грн. (скорочення на 12%, або на 0,837 млн. грн.), Тернопільській, – 12,370 млн. грн. (скорочення на 14%, або на 2,030 млн. грн.), Хмельницькій, – 14,420 млн. грн. (скорочення на 12%, або на 1,980 млн. грн.), Чернівецькій, – 1,920 млн. грн. (скорочення на 29%, або на 0,780 млн. грн.).

Держкомстат повідомляє, що заборгованість із зарплати загалом в Україні за жовтень збільшилась на 23%, або на 194,2 млн. грн., порівняно з 1 жовтня 2008 року, коли загальний борг становив 849,4 млн. грн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня ц.р. заборгованість із зарплати в Україні становила 668,7 млн. грн., на 1 квітня - 692,4 млн. грн., на 1 липня – 721,8 млн. грн., на 1 серпня – 756,1 млн. грн., на 1 вересня – 695,2 млн. грн., на 1 жовтня - 849,365 млн. грн.