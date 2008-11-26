У Ющенка оцінили реальний курс долара

Перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК вважає, що реальний курс долара становить 6-6,5 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ШЛАПАК висловив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

“Реальний курс, на мій погляд, 6-6,5 грн.”, - сказав О.ШЛАПАК.

Втім, на його думку, в нинішніх умовах дуже складно оцінити реальний курс гривні, враховуючи переважання панічних настроїв на валютному ринку.

“Думаю, що наступного року ми зможемо збалансувати торгове сальдо і вийти на нульовий показник, а тоді говоритимемо про стабільність національної валюти», - сказав О.ШЛАПАК.

За його оцінкою, до кінця 2008 року негативне сальдо в торгівлі досягне 15 млрд. дол. «Весь цей час, з 2005 року, коли у нас з`явилося негативне сальдо, ми його покривали за рахунок залучення в Україну інвестицій і достатньо великих кредитних коштів. Не секрет, що наступного року у нас не буде таких джерел», - зазначив заступник глави Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, на міжбанківському валютному ринку України ціна долара підвищилася до 6,75/6,95 грн., євро – до 8,7590/9,0290 грн.