Жодних планів придушити Євромайдан не було, все відбувалося в залежності від ситуації – Шуляк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив колишній командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк під час відеодопиту як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

"Ніяких наказів, ніяких планів щодо впливу на мітингувальників не існувало - все відбувалося в рамках визначених дій підрозділів внутрішніх військ і МВС. Рішення приймалися командирами ситуативно, в залежності від ситуації", - сказав Шуляк.

Він також зазначив, що в центральній частині Києва станом на 19 лютого 2014 року перебувало близько 6 тис. правоохоронців, які періодично змінювали один одного.

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За словами Шуляка, 20 лютого 2014 року йому доповіли, посилаючись на інформацію із пункту спостереження, який розміщувався у Жовтневому палаці, що "ведеться вогонь невстановленими особами по передовим рядам Майдану з готелю "Україна"».

"Як військова людина я можу сказати, що вогонь вівся короткотерміновий. Я можу припустити, що кожен стрілок знав свій сектор (обстрілу), скільки зробити пострілів. При цьому жоден постріл не повторився із однієї вогневої позиції", - сказав Шуляк.

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Він зазначив, що спецпідрозділу "Омега" було поставлено завдання встановити місця, звідки ведеться вогонь, але через спротив мітингувальників ті не дісталися до готелю.

Також Шуляк сказав, що під кінець дня 20 лютого точної кількості загиблих серед цивільних громадян ніхто не знав. "Я не знаю про час першого загиблого на Майдані, але про приблизну кількість загиблих - близько 80 осіб, я дізнався станом приблизно на 22.00 20 лютого", - зазначив Шуляк.