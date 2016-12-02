Шуляк не помітив у Києві тітушок під час Євромайдану
17:56, 02 грудня 2016Суспільство
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Колишній командувач внутрішніми військами МВС України Станіслав Шуляк заявляє, що не бачив у Києві "тітушок" під час Євромайдану.
Тітушки в Харкові / Ілюстрація УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Шуляк заявив під час відеодопиту як свідка у справі п'ятьох колишніх "беркутівців", обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.
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"Я не бачив даних означених вами осіб", - сказав Шуляк, відповідаючи на запитання адвоката потерпілих.
За його словами, до Києва тоді прибували люди, "які хотіли підтримати правоохоронців і знали, що вони вчиняють дії з охорони правопорядку".
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