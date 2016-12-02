У Сумах банкомат не здався підривникам

2 грудня в Сумах невідомі зловмисники намагалися пограбувати банкомат ПриватБанку, встановлений у маркеті «САМ». Як повідомила служба безпеки банку, злочинці намагалися розкрити банкомат шляхом підриву його корпусу та сейфовой частини.

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Дістатися до грошей підривники так і не змогли, а система сигналізації самого банкомата та торгової точки, що спрацювала від вибуху, змусила грабіжників-невдах тікати. Оперативній групі служби охорони, яка прибула на місце події протягом 3 хвилин, затримати злочинців не вдалося.

«Сьогодні наші банкомати обладнано найсучаснішими засобами захисту від злому, що дозволяє реагувати на спроби злочинців отримати доступ до грошей за лічені хвилини, не залишаючи жодних шансів грабіжникам, – говорить керівник служби безпеки ПриватБанку Станіслав Крижановський. – Спроба пограбування банкомата ПриватБанку – гарантований і швидкий спосіб потрапити до в’язниці».

За будь-яку інформацію про зловмисників, що допоможе швидше розкрити злочин, буде виплачено винагороду в розмірі 20 000 грн. Передати інформацію в банк можна за телефонами (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, e-mail: security@privatbank.ua, а також будь-яким іншим зручним способом. Анонімність гарантується.

У рамках програми «ПриватБанк проти злочинності» банк гарантує винагороду за інформацію, що сприятиме розкриттю будь-якого злочину, вчиненого проти банку – від збройного нападу на відділення до отримання кредиту за підробленим паспортом. За останні п’ять років 80% злочинів проти банку розкриваються протягом кількох днів після скоєння.