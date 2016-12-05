По снігу, по бруду: у Харкові відбулися змагання позашляховиків (відео)

Під Харковом, в старому піщаному кар'єрі, незважаючи на снігові замети, пройшли змагання позашляховиків, повідомляє ТСН.uа.

У ці вихідні область засипало снігом. Мало хто з автомобілістів ризикнув виїхати навіть на розчищені дороги. А ось власники позашляховиків вирішили влаштувати змагання в снігу, за містом, щоб нікому не заважати. Гонки, які повинні були продовжуватися 6 годин, затягнулися до пізньої ночі, втім, жодного з учасників це не засмутило.

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"Власники позашляховиків, квадроциклів та баггі відзначають початок зими по вуха в снігу і по груди у воді, з траси ніхто не йде сухим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що змагання проходили на трасі довжиною в кілька кілометрів з перешкодами у старому піщаному кар'єрі під Харковом.