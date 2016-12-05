Менше половини українців підтримують створення єдиної помісної православної церкви – дослідження

Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Ставлення громадян України до деяких релігійних лідерів та до створення єдиної помісної православної церкви", проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 листопада 2016 року.

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Серед опитаних 64,7% українців відносять себе до православної віри сповідання. Зокрема, як показали результати дослідження, найбільша кількість православних громадян (39,5%) ідентифікують себе з Українською православною церквою Київського патріархату.

25,4% респондентів вважають себе "просто православними", а 23,3% - відносять себе до УПЦ Московського патріархату.

Разом з тим 4,8% опитаних сказали, що вони віряни Українській автокефальній православній церкві (УАПЦ), а 1,3% - безпосередньо "приписують" себе до Російської православної Церкви (РПЦ).

Із усіх опитаних греко-католиками вважають себе 8,2%; протестантами - 1,2%, римо-католиками - 0,8%. При цьому 12,7% опитаних ідентифікують себе як "просто християни".

Соціологи зауважують, що серед церковних ієрархів найвищою довірою респондентів користується предстоятель глава УПЦ КП Філарет. Повністю або скоріше йому довіряють 39,1% опитаних, скоріше або зовсім не довіряють - 12,9%. Не знають його 23,5% респондентів.

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В свою чергу главі Української греко-католицької церкви Святославу довіряють повністю або скоріше довіряють 24,7% опитаних, не довіряють зовсім або скоріше – 11,5%. Разом з тим не знають такого 39,5% респондентів.

Главі УПЦ МП митрополиту Онуфрію повністю або скоріше довіряють 20,7% респондентів, не довіряють зовсім або скоріше – 26,0%. Не знають його 31,0% опитаних.

Главу УАПЦ митрополита Макарія не знають 41,2% опитаних. 20,3% респондентів повністю або скоріше довіряють йому, зовсім або скоріше йому не довіряють - 13,4%.

Окрім того, серед тих опитаних, які вважають себе православними, 44,3% підтримують "необхідність створення в Україні "єдиної помісної православної церкви, незалежної від інших церковних центрів за межами України". 25% - не підтримують цю ідею, а 30,7% - не визначились.

46,2% українців, які відносять себе до православних, підтримують "звернення Верховної Ради України до вселенського патріарха Варфоломія із проханням надати автокефалію (незалежність) православній Церкві в Україні", 18,5% - не підтримують, а 35,3% - сказали, що їм важко відповісти.

21,6% православних вважають, якщо єдина українська помісна православна церква буде створена, то її повинен очолити Філарет, 15,6% - бачить на посаді глави "особу, яку визначить вселенський патріарх Варфоломій", 6,6% - бачать на цій посаді митрополита Онуфрія, а 2,9% - митрополита Макарія. 52,8% православних вагалися з відповіддю на це питання.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування проводилося у 118 поселеннях (67 – міських і 51 – сільських). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.