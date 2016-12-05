Менше половини українців підтримують створення єдиної помісної православної церкви – дослідження

14:52, 05 грудня 2016
Суспільство
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44,3% громадян України, які вважають себе православними, підтримують необхідність створення в Україні єдиної помісної православної церкви.

REUTERS

Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Ставлення громадян України до деяких релігійних лідерів та до створення єдиної помісної православної церкви", проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 листопада 2016 року.

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Серед опитаних 64,7% українців відносять себе до православної віри сповідання. Зокрема, як показали результати дослідження, найбільша кількість православних громадян (39,5%) ідентифікують себе з Українською православною церквою Київського патріархату.

25,4% респондентів вважають себе "просто православними", а 23,3% - відносять себе до УПЦ Московського патріархату.

Разом з тим 4,8% опитаних сказали, що вони віряни Українській автокефальній православній церкві (УАПЦ), а 1,3% - безпосередньо "приписують" себе до Російської православної Церкви (РПЦ).

Із усіх опитаних греко-католиками вважають себе 8,2%; протестантами - 1,2%, римо-католиками - 0,8%. При цьому 12,7% опитаних ідентифікують себе як "просто християни".

Соціологи зауважують, що серед церковних ієрархів найвищою довірою респондентів користується предстоятель глава УПЦ КП Філарет. Повністю або скоріше йому довіряють 39,1% опитаних, скоріше або зовсім не довіряють - 12,9%. Не знають його 23,5% респондентів.

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В свою чергу главі Української греко-католицької церкви Святославу довіряють повністю або скоріше довіряють 24,7% опитаних, не довіряють зовсім або скоріше – 11,5%. Разом з тим не знають такого 39,5% респондентів.

Главі УПЦ МП митрополиту Онуфрію повністю або скоріше довіряють 20,7% респондентів, не довіряють зовсім або скоріше – 26,0%. Не знають його 31,0% опитаних.

Главу УАПЦ митрополита Макарія не знають 41,2% опитаних. 20,3% респондентів повністю або скоріше довіряють йому, зовсім або скоріше йому не довіряють - 13,4%.

Окрім того, серед тих опитаних, які вважають себе православними, 44,3% підтримують "необхідність створення в Україні "єдиної помісної православної церкви, незалежної від інших церковних центрів за межами України". 25% - не підтримують цю ідею, а 30,7% - не визначились.

46,2% українців, які відносять себе до православних, підтримують "звернення Верховної Ради України до вселенського патріарха Варфоломія із проханням надати автокефалію (незалежність) православній Церкві в Україні", 18,5% - не підтримують, а 35,3% - сказали, що їм важко відповісти.

21,6% православних вважають, якщо єдина українська помісна православна церква буде створена, то її повинен очолити Філарет, 15,6% - бачить на посаді глави "особу, яку визначить вселенський патріарх Варфоломій", 6,6% - бачать на цій посаді митрополита Онуфрія, а 2,9% - митрополита Макарія. 52,8% православних вагалися з відповіддю на це питання.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування проводилося у 118 поселеннях (67 – міських і 51 – сільських). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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