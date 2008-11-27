Реєстрація на пробне тестування закінчується за 3 дні

Український центр оцінювання якості освіти нагадує про те, що до 1 грудня в Україні триває реєстрація бажаючих взяти участь у пробному тестуванні, і наполегливо радить не відкладати реєстрацію на останній день.

Реєстрація учасників у пробному тестуванні завершиться 30 листопада 2008 року о 24:00. Додаткова реєстрація бажаючих взяти участь в пробному тестуванні проводитися не буде, наголошується на сайті центру.

Станом на 27 листопада для участі в пробному тестуванні зареєструвалося 150 тисяч 308 громадян. Майже половина з них (47%) вже сплатили послуги з пробного тестування у розмірі 70 гривень.

1 грудня о 9 годині ранку розпочнеться реєстрація бажаючих взяти участь у зовнішньому оцінюванні навчальних досягнень, яке буде проводитися в травні-червні 2009 року.

У центрі нагадують, що подання результатів зовнішнього оцінювання є обов`язковою умовою участі в конкурсі для вступу до вищих навчальних закладів у 2009 році.

Для проведення реєстрації бажаючих взяти участь в зовнішньому оцінюванні в Україні створено 11466 пунктів реєстрації.

11283 пунктів реєстрації відкрито у загальноосвітніх навчальних закладах. У них зможуть зареєструватися учні загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, які у 2008-2009 навчальному році отримують загальну середню освіту.

Для реєстрації громадян України, які отримали загальну середню освіту в попередні роки, учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих закладів освіти, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, створено 183 єдині пункти реєстрації.

Із умовами та порядком проведення реєстрації можна ознайомитися в розділі "Реєстрація" на сайті Центру оцінювання якості освіти. Реєстрацію проводять Український та регіональний центри оцінювання якості освіти.

Українська правда