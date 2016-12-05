В Одеській області до 1 червня 2017 року закривають рух по автомобільному мосту на трасі Одеса – Рені

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Білгород-Дністровської районної державної адміністрації.

«У зв'язку з проведенням капітального ремонту автомобільного мосту на 52 км автомобільної дороги державного значення М-15 «Одеса – Рені (Бухарест)» з метою забезпечення безпеки дорожнього руху з 10 грудня 2016 року до 1 червня 2017 року буде заборонено рух транспортних засобів», - повідомили у прес-службі.

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Там уточнили, що на період закриття дільниці об'їзд буде здійснюватися автомобільними дорогами державного значення, а саме: Р-70 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші та Р-72 КПП Старокозаче – Білгород-Дністровський.