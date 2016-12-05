Пасажирський потяг "Москва – Хмельницький" зіткнувся із "КамАЗом"

Пасажирський потяг сполученням «Москва – Хмельницький» зіткнувся із вантажівкою «КамАЗ». Пригода сталася вчора, 4 грудня, ввечері, повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Хмельницькій області.

Поїзд зіштовхнувся із вантажівкою біля с.Щиборівка Красилівського району Хмельниччини на залізничному переїзді.

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"Пасажирський потяг сполученням «Москва — Хмельницький» зіткнувся з автомобілем «КамАЗ», водій якого, не переконавшись в безпечності руху, почав перетинати колію. Внаслідок зіткнення вантажівка перекинулась на правий бік, також було пошкоджено обшивку дизельного тепловоза потягу", - йдеться у повідомленні.

На щастя, в результаті зіткнення ніхто з людей не постраждав. Потяг транспортували у Красилівське депо для заміни тепловоза, і о 13.30 годині його рух було відновлено.