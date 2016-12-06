Трагедія у Княжичах: Луценко заявив, що бійцям КОРДу дали докорінно неправильні команди

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

“Керівництво цієї операції діяло непрофесійно і неправильно. Слідчі ГПУ вбачають в діях тих, хто координував подальші дії, явні ознаки злочинної недбалості, яка призвела до особливо тяжких наслідків, а власне, вбивства 5 працівників Міністерства внутрішніх справ при виконанні обов'язків”, - сказав Луценко.

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За його словами, слідство буде встановлювати, хто і за які дії буде нести відповідальність, “але вже зараз ясно, що команди були докорінно невірні, і КОРД був без жодного попереднього аналізу планування відправлений на те, щоб відбити двох розвідників”.

Луценко повідомив, що по прибуттю до місця події, вони (працівники КОРДу) заявляли, не побачили маркування службового автомобіля ДСО, а проблискові маячки не працювали. Наразі, як зазначив генпрокурор, лише експерти в подальшому повинні визначити, хто перший зробив перший постріл.

“Але це вже не знімає питання щодо відсутності правильної координації, підготовки до операції. Наразі все причетне до цих подій керівництво вже відсторонено від займаних посад, і одразу від перших слідчих дій, яке буде проводити вже не МВС, а ГПУ, будемо допитувати ще раз, будуть проведені відповідні інші слідчі дії. Після цього, звичайно, ми вийдемо на підозри”, - наголосив генпрокурор.

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“Вже сьогодні можу прямо сказати, що керівники цієї операції давали вказівки, які носять ознаки злочинної службової недбалості. Фіналом всього цього є те, що реальні розбійники, яких вирахувала Національна поліція..., затримані в Бучі департаментом карного розшуку МВС України. Ще двоє їхніх співучасників, які раніше займалися розбоєм у складі цієї групи, були затримані в іншому місці (скажу прямо, в АТО). Таким чином, є шестеро затриманих, які підозрюються в організації і скоєнні низки розбійних нападів, і маємо зараз визначатися з підозрою винних у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. Це буде зроблено в найкоротші терміни, - зазначив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.

Група затримання карного розшуку та спецпідрозділу КОРД очікували у покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, прийнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників кримінальної розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.