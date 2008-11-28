Одна радість - бензин дешевшає

З 21 по 28 листопада середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти знизилися на 5,6-6,6% (у середньому, на 6,2%, або 30 коп./л).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Київ).

Так, за даними моніторингу компанії UPECO, з 21 по 28 листопада середні по Україні роздрібні ціни на бензин А-76 знизилися на 6,6% – з 4,53 до 4,23 грн./л; на бензин А-92 – на 6,4% – з 4,84 до 4,53 грн./л; на бензин А-95 – на 6,3% – з 5,04 до 4,72 грн./л; на дизельне пальне – на 5,6% – з 5,55 до 5,24 грн./л.

Нагадаємо, місткість ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. у роздрібних цінах на рік. За рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, з них по 5 млн. тонн бензину і дизпального і 6 млн. тонн мазуту.

Довідка УНІАН. Консалтингова компанія UPECO заснована в 1997 році, і на сьогодні є однією з провідних в Україні у сфері збору, систематизації і аналізу інформації про ринки нафти і нафтопродуктів. UPECO є видавцем тижневика «Нафторинок», щомісячників «Сучасна АЗС» і «OilMarket». Компанія також проводить ряд нафтогазових конференцій в Україні, Росії і Казахстані.