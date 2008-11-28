За фактом зникнення діаманта у «Борисполі» міліція порушила справу

Міліція порушила кримінальну справу за фактом зникнення в аеропорту Бориспіль дорогоцінного оздоблення Кубка, який завоювала у Німеччині збірна українських шахістів.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України в Київській області, українські шахісти прибули з Німеччини до бориспільського аеропорту два дні тому і під час розпакування багажу, за їхніми словами, виявили відсутність дорогоцінного каміння та фрагментів з жовтого металу, якими було прикрашено кубок.

У той же час, у ЦГЗ зауважили, що кримінальну справу за фактом (ст. 185 – крадіжка) було порушено міліцією після того, як з’явилася у ЗМІ відповідна інформація з посиланням на розповіді шахістів.

В обласній міліції також висловили здивування, чому лише після двох діб потерпілі звернулися до міліції.

Наразі тривають слідчі дії.