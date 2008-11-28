Високий чин в міліції зібрався будувати хату, через кому і тире готель

Депутат Верховної Ради Криму Олег РОДИВІЛОВ вимагає від Служби безпеки України і прокуратури перевірити дії заступника начальника кримської міліції - начальника міліції громадської безпеки Миколи ФЕДОРЯНА на відповідність законам про боротьбу з корупцією і про державну службу.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким проханням кримський парламентарій виступив сьогодні на засіданні Президії ВР АРК.

О.РОДИВІЛОВ стверджує, що М.ФЕДОРЯН хоче одержати землю в місті Судак у комерційне користування, хоча як державний службовець не має права займатися комерційною діяльністю. За даними кримського депутата, земельну ділянку (5,2 сотки) для будівництва і обслуговування житлового будинку і готелю на 20 місць М.ФЕДОРЯН може одержати в оренду вже на початку грудня – на сесії Судакського міськради. «Виділення землі 3 грудня означатиме те, що він цю землю одержить в комерційне користування», - сказав О.РОДИВІЛОВ.

Він також звернувся до правового управління ВР Криму з проханням дати висновок про те, чи «може держслужбовець України, перебуваючи на держслужбі, будучи силовиком, займатися комерційною діяльністю».

О.РОДИВІЛОВА підтримала голова Постійної комісії ВР Криму з правових питань, правопорядку і надзвичайних ситуацій Людмила ЛУБІНА. «Він (М.ФЕДОРЯН) хитро написав заяву: на будівництво житлового будинку, а потім через кому і тире будівництво готелю. Якщо це житловий будинок, то ніяких порушень немає, а якщо будівництво готелю - то це можна інакше трактувати. Тому треба розбиратися», - сказала Л.ЛУБІНА в коментарі журналістам.

Зі свого боку начальник кримської міліції – заступник міністра внутрішніх справ України Микола ІЛЛІЧОВ заявив журналістам, що не бачить порушень у діях свого підлеглого. «Річ у тім, що ФЕДОРЯН вже має вислугу більш як 20 років в органах внутрішніх справ, у нього передпенсійний період. Мало чим він займатиметься на пенсії», - сказав головний міліціонер Криму.

При цьому М.ІЛЛІЧОВ підкреслив: «Поки я начальник міліції, і під час служби він (М.ФЕДОРЯН) комерційною діяльністю займатися не буде – йому ніхто не дозволить».

“Олег Леонідович (РОДИВІЛОВ) хоче притягнути ФЕДОРЯНА за посягання на комерційну діяльність», - пожартував М.ІЛЛІЧОВ.

Він також заявив, що це питання вже перевірялося рядом служб. «І нічого в цьому питанні (планованому виділенні землі М.ФЕДОРЯНУ) не знайшли», - заявив начальник кримської міліції.