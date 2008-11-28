Боротьба за посаду мера Рівного стала брудною і цинічною

Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віктор МАТЧУК вважає передвиборчу боротьбу за посаду міського голови Рівного брудною і цинічною, однак сподівається, що 30 листопада жителі обласного центру прийдуть на виборчі дільниці і зроблять правильний вибір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив у спеціальному зверненні до рівнян, оприлюдненому у місцевих ЗМІ.

На його думку, жителі обласного центру за останні кілька тижнів передвиборчих перегонів змогли побачити і почути весь арсенал чорного піару і дезінформації, але це не перешкодить їм обрати достойного керівника міста.

Хоча правоохоронні органи не зафіксували серйозних порушень законодавства під час виборчої кампанії, однак чимало кандидатів звертають увагу на поширення недостовірної та наклепницької інформації щодо себе. Про це, зокрема, говорив напередодні в ефірі місцевої телерадіокомпанії один з кандидатів на посаду мера, директор «Рівнеоблводоканалу» Володимир ХОМКО, який позиціонує себе як незалежний кандидат. За його словами, його опоненти для поширення брехливої інформації навіть використовують приїжджих молодиків.

А кандидат від БЮТ генеральний директор підприємства «Західбудагросервіс» Станіслав САВІНСЬКИЙ заявив, що на його агітаторів було вчинено хуліганський напад невідомих осіб, яких уже затримала міліція.

Кандидат від Української народної партії, екс-губернатор Рівненщини Василь ЧЕРВОНІЙ у публічних виступах звинувавтив місцеву владу, яка нібито чинить йому перепони у передвиборчій агітації, зокрема, шляхом зняття з радіоефіру радіостанції його рекламних роликів.

Крім вищеназваних кандидатів на посаду мера, на думку місцевих оглядачв, реальними кандидатами на перемогу є екс-губернатор Микола СОРОКА та заступник міського голови Рівного Світлана БОГАТИРЧУК-КРИВКО, які в останні тижні відзначаються особистою активністю та ефективною рекламною кампанією.

Як повідомляв УНІАН, вибори міського голови у Рівному проводяться позачергово, оскільки попередній керівник міста Віктор Чайка у віці 67 років помер у лютому 2008 року. В.Чайка двічі обирався головою Рівненського міськвиконкому за радянських часів та тричі - мером Рівного у незалежній Україні.

Як повідомимли УНІАН у міський територіальній виборчій комісії, на крісло мера Рівного претендують 22 кандидати. У місті сформовано 113 виборчих дільниць, які 30 листопада працюватимуть з 7-ї до 22-ї години. Для тих, хто у цей день перебуватиме в лікарні, територіальна виборча комісія створила ще 13 спецдільниць, де волевиявлення громадяни проводитимуть за окремими списками. Рівняни, які 30 листопада перебуватимуть за межами міста, проголосувати не зможуть. На виборах працюватиме понад 500 спостерігачів, однак лише від шести кандидатів.

У цей же день в області також відбудуться вибори п’яти сільських голів. Їх обиратимуть у селах Кухотська-Воля Зарічненського, Кузьмівка Сарненського, Липки та Федорівка Гощанського та Малий Мидськ Костопільського районів.