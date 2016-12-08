У САП анонсували завершення розслідування щодо погорілого на хабарі колишнього в.о. ректора НАУ Харченка

САП планує до кінця року закінчити розслідування справи щодо колишнього т.в.о. ректора Національного авіаційного університету (м. Київ).

Про це на прес-конференції в Києві повідомив заступник генерального прокурора України, керівник САП Назар Холодницький.

Холодницький заявив, що у справі з’явився ще один фігурант

"Справа по НАУ підходить до завершення. Там є ще один фігурант - співробітник СБУ. Ми плануємо числа 25 грудня відкрити матеріали справи для ознайомлення адвокатами", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України разом з прокурорами САП та співробітниками Служби безпеки України затримали т.в.о. ректора НАУ Володимира Харченка під час одержання частини хабара у розмірі близько 3 млн грн (100 тис. євро).

Під час обшуку за місцем його проживання детективи НАБУвилучили готівку на загальну суму близько 5 млн грн (1,5 млн грн, 50 тис. доларів США, 70 тис. євро, 3 тис. фунтів стерлінгів, інша валюта), а також 9 злитків золота масою від 2 до 20 грам.

27 серпня затриманим т.в.о. ректора НАУ та адвокату-посереднику було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).