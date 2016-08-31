Затриманий за хабар в.о. ректора НАУ вдруге не з'явився на засідання суду з обрання запобіжного заходу - НАБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро України.

За словами підозрюваних, причина неявки – поганий стан здоров’я, зазначається в повідомленні.

Водночас у НАБУ наголошують, що мають факти, які вказують на те, що підозрювані можуть ухилятися від явки до суду, прикриваючись погіршенням самопочуття.

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«Так, наприклад, у медичній довідці, що надійшла детективу НАБУ від Київської міської клінічної лікарні, зазначено, що підозрюваний адвокат у зв’язку з погіршенням стану здоров’я «потребує стаціонарного лікування, а також обмеження рухового режиму». Однак 27 серпня, коли за офіційною версією захисту він мав перебувати у медичному закладі, детективи НАБУ знайшли його у закладі громадського харчування, де він вживав алкогольні напої та палив, і вручили повістку», - підкреслюється в повідомленні.

У зв’язку з цим в Антикорупційному бюро звертають увагу, що, відповідно до чинного законодавства, розбіжність між інформацією у медичній довідці та реальним станом речей може бути підставою для клопотання про примусовий привід підозрюваних на засідання суду.

Наступні судові засідання щодо обрання запобіжного заходу даним особам заплановані на 5 та 6 вересня, поінформували в НАБУ.

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Як повідомлялося, 26 серпня детективи НАБУ разом з прокурорами САП та співробітниками СБУ затримали тимчасово виконуючого обов’язки ректора Національного авіаційного університету Володимира Харченка під час отримання частини хабара у розмірі близько 3 млн грн (100 тис євро). 27 серпня затриманим т.в.о. ректора НАУ та адвокату-посереднику було повідомлено про підозру за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України.

Перше судове засідання з розгляду обрання даним особам запобіжного заходу було призначене на 29 серпня.