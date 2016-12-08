Понад 44% українців вважають, що підвищення "мінімалки" ніяк не вплине на їхнє матеріальне становище - опитування

Про це свідчать результати дослідження щодо очікувань українців від запланованого підвищення мінімальних зарплат, проведеного Центром Разумкова.

"На момент проведення опитування майже всі респонденти (94,0%) чули про плани уряду з 1 січня 2017 року підвищити мінімальну зарплату в Україні до 3200 гривень на місяць... Відносна більшість опитаних (44,1%) вважають, що підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн на місяць не вплине на їх матеріальне становище. Третина респондентів (33,9%) очікують, що підвищення мінімальної зарплати вплине на їхнє матеріальне становище позитивно, а 13,1% – що негативно. 8,9% опитаних вагалися з відповіддю", - йдеться в результатах дослідження.

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Разом з тим неоднозначними є очікування у суспільстві впливу підвищення мінімальної зарплати на економічну ситуацію в країні.

«Майже однакові (без статистично значущої відмінності) частки респондентів вважають, що такий крок вплине на економічну ситуацію в країні позитивно (25,2%), негативно (26,8%) або не вплине взагалі (26,4%). Майже стільки ж опитаних (21,5%) вагалися з відповіддю», - повідомили у Центрі Разумкова.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 18 по 23 листопада 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2015 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.