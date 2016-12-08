Понад 44% українців вважають, що підвищення "мінімалки" ніяк не вплине на їхнє матеріальне становище - опитування
44,1% українців вважають, що підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн не вплине на їхнє матеріальне становище.
Про це свідчать результати дослідження щодо очікувань українців від запланованого підвищення мінімальних зарплат, проведеного Центром Разумкова.
"На момент проведення опитування майже всі респонденти (94,0%) чули про плани уряду з 1 січня 2017 року підвищити мінімальну зарплату в Україні до 3200 гривень на місяць... Відносна більшість опитаних (44,1%) вважають, що підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн на місяць не вплине на їх матеріальне становище. Третина респондентів (33,9%) очікують, що підвищення мінімальної зарплати вплине на їхнє матеріальне становище позитивно, а 13,1% – що негативно. 8,9% опитаних вагалися з відповіддю", - йдеться в результатах дослідження.
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Разом з тим неоднозначними є очікування у суспільстві впливу підвищення мінімальної зарплати на економічну ситуацію в країні.
«Майже однакові (без статистично значущої відмінності) частки респондентів вважають, що такий крок вплине на економічну ситуацію в країні позитивно (25,2%), негативно (26,8%) або не вплине взагалі (26,4%). Майже стільки ж опитаних (21,5%) вагалися з відповіддю», - повідомили у Центрі Разумкова.
Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 18 по 23 листопада 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2015 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.