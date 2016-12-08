У Києві відкрили резиденцію Святого Миколая (фото)

День святого Миколая - це день святкування та вшанування пам'яті Святого Миколая у католиків та православних. Ті церкви, які дотримуються юліанського календаря, відзначають свято 19 грудня, а ті, що дотримуються григоріанського календаря - 6 грудня.

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Саме образ святого Миколая перетворився з часом у більш світський образ Санта Клауса.

З приходом на більшу частину українських земель радянської влади, святий Миколай, як і всі інші релігійні символи, був витіснений. Згідно з постановою ЦК КПРС від 1937 року на заміну йому прийшов Дід Мороз, який дарує подарунки на Новий Рік. На Західній Україні, натомість, традиція збереглася, адже ці землі належали СРСР значно менший проміжок часу.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно резиденція Святого Миколая відкрилася у Львові.