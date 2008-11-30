Інфляція в зоні євро йде на спад

За попередніми даними, річна інфляція у листопаді 2008 року (листопад-2008 до листопада-2007) в зоні євро становитиме 2,1%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У жовтні 2008 року річна інфляція становила в єврозоні 3,2%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 3,7%.

До зони євро з січня 2008 року належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта та Кіпр.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія прогнозує, що в 2008 році річна інфляція в ЄС-27 становитиме 3,6%.