Інфляція в зоні євро йде на спад
15:50, 30 листопада 2008Суспільство
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За попередніми даними - 2,1%
За попередніми даними, річна інфляція у листопаді 2008 року (листопад-2008 до листопада-2007) в зоні євро становитиме 2,1%.
Про це УНІАН повідомили у Євростаті.
У жовтні 2008 року річна інфляція становила в єврозоні 3,2%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 3,7%.
До зони євро з січня 2008 року належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта та Кіпр.
Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія прогнозує, що в 2008 році річна інфляція в ЄС-27 становитиме 3,6%.
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