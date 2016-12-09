У Харкові звільнили з-під варти підозрюваного у ДТП із двома загиблими патрульного

Про це кореспондентові УНІАН повідомив його адвокат Олег Головков.

За його словами, 8 грудня ввечері підозрюваного повернули до СІЗО після засідання Червонозаводського райсуду Харкова, де обиралася міра запобіжного заходу (попередня у вигляді тримання під вартою закінчилася 7 грудня о 24.00). Однак у СІЗО Мамотюка відмовилися прийняти, оскільки не було судового рішення про тримання його під вартою.

Адвокат зазначив, що близько 21.20 на місці був складений та підписаний документ, у якому засвідчується відсутність претензій з боку підозрюваного до конвою та установи виконання покарань, після чого Мамотюка відпустили.

Читайте такожУ Харківській області зіткнулися два автомобілі: загинули три людини

За словами Головкова, сьогодні, 9 грудня, об 11.00 розпочнеться судове, де за клопотанням прокуратури буде обиратися міра запобіжного заходу його підзахисному. Адвокат запевнив, що підозрюваний з'явиться на засідання.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня близько 4.00 у центрі Харкова сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції, внаслідок якої загинули двоє людей, ще п’ятеро були травмовані.

Прокуратурою Харківської області проводиться досудове розслідування. Попередня кваліфікація злочину - ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

12 липня патрульному Мамотюку, який керував службовим автомобілем, оголосили підозру у скоєнні злочину, після чого 13 липня взяли під варту.

У перші два тижні після ДТП у Харкові проходили мітинги рідних і знайомих осіб, які загинули, з вимогою притягнути патрульного до відповідальності.