Смертельне ДТП на Львівщині: поліція викрила водія, який наїхав на пенсіонерку

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Працівники Дрогобицького відділу поліції змогли встановити особу водія-втікача. Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 грудня, близько 17.30, на автодорозі між селами Унятичі та Лішня Дрогобицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Chevrolet Tracker» скоїв наїзд на жінку-пішохода, яка стояла біля автодороги і залишив місце пригоди. Водій маршрутного таксі, який став очевидцем дорожньо-транспортної пригоди, повідомив про наїзд на людину у Дрогобицький відділ поліції.

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На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група. Однак, від отриманих травм 70-річна жителька села Унятичі померла до приїзду «швидкої».

Поліцейські встановили особу водія, котрий скоїв наїзд на пішохода. Ним виявився 48-річний житель міста Стебник. Автомобіль «Chevrolet Tracker», яким він керував, вилучено і поміщено на штрафмайданчик. Призначено ряд експертиз, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Ведуться слідчі дії.