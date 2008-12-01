Укрзалізниця призначила 27 додаткових потягів на зимові свята

«Укрзалізниця» призначила вже 27 додаткових потягів на новорічні і різдвяні свята.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник начальника Головного пасажирського управління «УкрзалізницІ» Олександр ІВАНЬКО.

За його словами, зокрема, сім потягів призначила Південно-Західна залізниця, стільки ж – Придніпровська, чотири – Одеська, п`ять – Південна і по два потяги направили Львівська і Донецька залізниці. При цьому, зокрема, в західному напрямку призначено 14 додаткових потягів, у московському – шість, у кримському – чотири потяги.

За словами О.ІВАНЬКА, крім того, 26 додаткових потягів (з яких 9 транзитних) призначили «Російські залізниці». З них на напрямку з Москви у бік Києва – вісім потягів, у західному напрямку – три, до Криму – два.

При цьому О.ІВАНЬКО зазначив, що слід враховувати, що додаткові потяги виконуватимуть по кілька рейсів, приміром, тільки в західному напрямку в святкові дні ними буде виконано близько 40 рейсів. За його даними, в цілому в пікові дні планується задіювати 6,3 тис. вагонів. Крім того, в резерві 73 каси, які в разі потреби будуть задіяні.

З словами О.ІВАНЬКА, приміром, на 29 грудня в наявності понад дві тисячі місць, на 30 грудня – понад 800 місць.