Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман побажав українським благодійникам здійснення запланованих проектів.

Як повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України, глава уряду привітав громадян України з Днем благодійництва.

Як зазначив Гройсман, благодійні організації, фонди, програми та люди доброї волі допомагають мільйонам людей, які знаходяться в потребі або зіткнулися з серйозними проблемами, підтримують тих, хто самостійно не може створити гідні умови для самореалізації і втілення актуальних і складних проектів.

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"З кожним роком в Україні все більше поширюються різновиди благодійної діяльності та благодійності. Особливо приємно бачити, як в суспільстві зростає усвідомлення значущості їх соціальної функції. Навіть маленький внесок кожного з нас у благородну справу благодійності зробить щасливими тисячі людей і все наше суспільство. Нехай для кожного з нас не буде чужої біди. Пам'ятайте, що загальний добробут складається з тисяч дрібних і великих добрих вчинків", - підкреслив прем'єр.

Гройсман висловив подяку всім українським благодійникам за чуйність, доброту, віру в людей і в завтрашній щасливий день України і побажав їм міцного здоров'я і здійснення всіх запланованих проектів.