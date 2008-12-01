Міліціонер на допиті випустив три кулі в рецидивіста, й застрелився сам

У кримському місті Джанкой співробітник міліції відкрив стрілянину в доставленого у відділення нетверезого, раніше судимого чоловіка, після чого застрелився сам.

Начальник Відділу зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ повідомив телефоном кореспондентові УНІАН, що інцидент стався минулого тижня.

До відділу міліції було доставлено нетверезих співмешканців. «Вони були п`яні і скандалили. Жінка заявила, що чоловік їй погрожує, він небезпечний. З урахуванням того, що у чоловіка таке минуле – він 15 років за вбивство відсидів – їх доставили до відділу, щоб нічого не сталося», - повідомив О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

Водночас, коли міліціонер опитував жінку, її співмешканець поводився вкрай агресивно. «Там камери спостереження встановлені, все було записано на відео. Це підтверджує, що коли він (міліціонер) опитував жінку за фактом скандалу, чоловік дуже агресивно поводився. Увірвався в приміщення, почав ображати його (міліціонера)», - сказав начальник прес-служби міліції Криму.

Чоловіка попросили заспокоїтися, але той не реагував. «Він (співробітник міліції) його один раз попередив, відтак вийняв пістолет, тричі вистрілив. Поранення (у чоловіка) несмертельні, дотичні - поранення вуха, щоки, лівої руки. Після цього (міліціонер) збагнув, що вчинив неприпустимі дії, і вистрілив собі в голову», - сказав О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

У міліціонера, 1967 року народження, залишилися дружина і донька.

Прокуратура і міліція проводять перевірку щодо цього інциденту. Сьогодні на прес-конференції в Сімферополі прокурор Криму Володимир БОЙКО повідомив, що поки що рішення про порушення кримінальної справи не прийнято.