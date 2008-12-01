Ющенко: уряд і парламент мають поліпшити ставлення до науки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що уряд і Верховна Рада повинні змінити і поліпшити ставлення до науки і передусім до Національної академії.

Про це він сказав, виступаючи сьогодні на урочистій церемонії з нагоди 90-річчя Національної академії наук України, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Держава зобов`язана всебічно підтримати процес адаптації Академії до постійних змін і нових вимог глобалізації», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Для цього, наголосив Президент, потрібно здійснити комплекс дій і серед них - вдосконалити систему бюджетного фінансування науки, запровадити механізми стратегічного відбору проектів фундаментальної науки, створити систему національних науково-технічних центрів для супроводу високотехнологічних галузей економіки, заснувати на базі провідних університетів та академічних установ технопарки, технополіси, зони технологічного розвитку.

Президент також підкреслив, що у непростий період фінансової кризи рекомендації вітчизняних учених, зокрема фахівців Національної академії наук, могли б допомогти уникнути багатьох негативних явищ і послабити їх вплив на життя українців.

«Я вірю у вашу підтримку у справі національного відродження України, відновлення історичної пам`яті, забезпечення повноцінного функціонування державної мови, підтримки української культури та мистецтва», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

У своєму виступі він також наголосив на важливості для подальшого розвитку української науки поглиблення її міжнародної співпраці. За його словами, першочергове значення має, зокрема, співробітництво з Європейським Союзом та залучення української науки до єдиного європейського наукового простору. «Це, насамперед, стосується нашої участі у 7-й Рамковій програмі ЄС, яка розпочалася у цьому році і охоплюватиме семирічний період. Усе це відкриє нові можливості для співфінансування та підтримки Євросоюзом національних наукових програм і досліджень», - зазначив Президент.

В.ЮЩЕНКО висловив упевненість у визначних перспективах української науки, у тому, що Національна академія з її багатими традиціями й могутнім потенціалом зможе відповісти на виклики новітнього часу.

З нагоди свята Президент України вручив державні відзнаки вітчизняним ученим. «Я щиро вдячний кожному з вас за самовіддану плідну працю, за гідний внесок у розбудову незалежної України. Держава пишається вами і високо оцінює ваші зусилля», - сказав В.ЮЩЕНКО.