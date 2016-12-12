З України видворили "злодія в законі" на прізвисько Тенго Гальський (фото, відео)

Про це УНІАН повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що його оперативники затримали в аеропорту «Бориспіль».

Встановлено, що чоловік 1982 року народження є уродженцем Грузії, однак постійно проживав у Санкт-Петербурзі. Там він у 2014 році був «коронований» дев’ятьма «злодіями в законі».

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На територію України він прибув у жовтні, аби встановити та розширювати свій вплив на кримінальні процеси у регіонах, згуртовувати окремі організовані групи для посилення їхньої злочинної діяльності.

«Також у плани «Тенго Гальського» входила організація, проведення та безпосередня участь у зустрічах (так званих «сходках») представників злочинних об’єднань для вирішення основних кримінальних питань, пов’язаних із перерозподілом сфер впливу», - йдеться у повідомленні.

За словами т.в.о голови Нацполіції Вадима Трояна, іноземця примусово видворили із забороною в’їзду на територію України строком на три роки.

В поліції нагадали, що в середині листопада поліцейські видворили з України ще одного «злодія в законі», відомого в кримінальних колах як «Дато Тобольський».