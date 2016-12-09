У Тернополі люди затримали квартирного злодія, після чого передали його поліції

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополі, інцидент стався учора на вул. Довженка.

Близько 15 год на службу 102 надійшов виклик про те, що невідома особа намагається проникнути до квартири.

Інспектори прибули на місце та затримали 39-річного підозрюваного, якому перешкоджали втекти очевидці події.

Поліцейські передали затриманого оперативникам міськвідділу національної поліції.