На Дніпропетровщині з підприємства незаконно звільнили 21 мобілізованого працівника

Криворізькою місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами грубого порушення законодавства про працю посадовими особами ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» (ч.1 ст.172 КК України).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

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Діючим законодавством передбачено збереження робочого місця, посади та середньої заробітної плати за працівниками, яких було призвано під час мобілізації для проходження строкової військової служби у Збройних Силах України. Проте посадові особи вказаного підприємства, порушуючи вимоги законодавства про працю, незаконно звільнили 21 працівника у період проходження ними строкової військової служби.

Слідством встановлено, що незаконні рішення про звільнення військовослужбовців приймали 14 начальників структурних підрозділів зазначеного підприємства, яким наразі готується повідомлення про підозру у вчинення даного злочину.

Вісім незаконно звільнених військовослужбовців з метою поновлення своїх прав звернулися з відповідними позовними заявами до місцевих судів, які погодившись з доводами заявників, зобов’язали підприємство поновити на роботі звільнених та виплатити їм грошові кошти за час вимушеного прогулу.

Наразі досудове розслідування у одному з вказаних кримінальних проваджень завершено, обвинувальний акт скеровано до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу для розгляду, який відбудеться 16 грудня 2016 року.