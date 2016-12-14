Міноборони майже на 13 мільйонів купило свій брухт у вигляді вертольотів - ГПУ

Як повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, при цьому службовими особами військової частини зазначені вертольоти прийняті до експлуатації.

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У ході слідства встановлено, що ці самі вертольоти вже були реалізовані Міністерством оборони України зазначеному підприємству у 2010 році як надлишкове військове майно, непридатне до використання. Вказаними діями «спритних ділків» державі завдано збитків на суму близько 12,7 млн грн, а військовим посадовцям загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.

Військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) КК України.