Міноборони майже на 13 мільйонів купило свій брухт у вигляді вертольотів - ГПУ
Міністерство оборони України для Збройних Сил закупило вертольоти, які виявилися непридатними до використання у військових цілях і за своїм технічним станом та обладнанням взагалі не можуть виконувати завдання за призначенням.
Як повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, при цьому службовими особами військової частини зазначені вертольоти прийняті до експлуатації.
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У ході слідства встановлено, що ці самі вертольоти вже були реалізовані Міністерством оборони України зазначеному підприємству у 2010 році як надлишкове військове майно, непридатне до використання. Вказаними діями «спритних ділків» державі завдано збитків на суму близько 12,7 млн грн, а військовим посадовцям загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.
Військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) КК України.