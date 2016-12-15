Українці в цьому році витратили до 40 мільйонів доларів на покупки в закордонних інтернет-магазинах

Про це йдеться у статті журналу «Новое время» № 47.

Приблизно $ 35-40 млн українців залишили в цьому році в інтернет-магазинах, які знаходяться поза межами країни. Тим не менш їхні назви — китайський AliЕxpress, американські Ebay, Amazon і 6pm — відомі мільйонам вітчизняних шоперів.

І ця армія постійно зростає — українці з кожним роком все частіше вибирають іноземні інтернет-магазини, купуючи там все: від побутових дрібниць і одягу до габаритної техніки. За прогнозом Валентина Калашника, президента Української асоціації директ-маркетингу (УАДМ), за підсумками цього року частка транскордонних операцій складе близько третини всього українського e-commerce (електронної комерції), показавши невелике зростання у порівнянні з минулим роком. А в грошовому вираженні суми, які українці переказали на рахунки іноземних онлайн-торговців, за рік зросли на 15-20 % і досягли якраз тих самих $ 35-40 млн.

«Подих закордону став настільки відчутним, що наприкінці осені вітчизняна Асоціація підприємств інтернет-торгівлі (АПІТУ) запропонувала знизити з € 150 до € 22 ліміт на безмитне ввезення товарів. Ця міра нібито повинна була зупинити прикордонних "челнаків", але в першу чергу вона торкнулася б покупок, зроблених на зарубіжних сайтах", – йдеться в матеріалі.

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Обурені покупці тут же оголосили бойкот ресурсів, що входять в АПІТУ, а це десяток популярних українських інтернет-магазинів на кшталт Repka, Foхtrot, Allo та інші. І ті дали задній хід.

Як зазначається у статті, ключовим драйвером інтересу українців до китайських та американських онлайн-магазинів є різниця в ціні, що доведено соціологічними дослідженнями компанії GfK.

Найпривабливіші ціни виставляє китайський гігант AliExpress. Саме там, за словами президента УАДМ Валентина Калашника, роблять велику частину зарубіжних онлайн-покупок українці. За даними Максима Рабиновича, директора з розвитку Нова Пошта, щодня в Україну заходить 30-40 тис. посилок з цього ресурсу. Їх середня вартість — $ 13-14, вага до 150 гр.

Однак українці обирають для шопінгу закордонні інтернет-магазини не тільки через ціну. Ще одним чинником стала більш висока якість продукції. Відповідно до дослідження соцгрупи Gfk, якість — друга за важливістю мотивація для тих, хто купує за кордоном взуття, одяг, спортивні та дитячі товари.

У цьому році Нова Пошта відкрила послугу по доставці з-за кордону — NP Shopping. За її статистикою, 35 % відправлень доставили в Київ, по 8 % — у Дніпро і область, а також у Харків. І регіони будуть все активніше закуповуватися на іноземних інтернет-майданчиках, вважають співрозмовники НВ: в Україні понад 45 % онлайн-покупців живуть у містах з населенням менше 100 тис. осіб.