Більшість читачів УНІАН обмежаться скромними новорічними подарунками для своїх близьких - опитування

12:24, 16 грудня 2016
Суспільство
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Читачі УНІАН зізналися, скільки готові витратити на новорічні подарунки для своїх рідних та близьких.

До новорічних свят залишилось трохи більше двох тижнів / Фото УНІАН

Про це свідчать результати опитування на сайті УНІАН.

Так, 41% опитаних відповіли, що обмежаться сумою до 1000 гривень на подарунки рідним та близьким на свята.

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При цьому 22% читачів УНІАН заявили, що готові викласти чималу суму на новорічні подарунки, адже на рідних економити не можна.

Водночас 30% читачів планують залишити своїх близьких без подарунків. До того ж вони впевнені, що рідні їх зрозуміють, адже зараз складні часи.

7% читачів відповіли, що подарують своїм родичам щось зроблене власноруч, адже головне – увага.

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Теги: #опитування#Різдво#Новий рік#свята#подарунки