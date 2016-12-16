Більшість читачів УНІАН обмежаться скромними новорічними подарунками для своїх близьких - опитування

Про це свідчать результати опитування на сайті УНІАН.

Так, 41% опитаних відповіли, що обмежаться сумою до 1000 гривень на подарунки рідним та близьким на свята.

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При цьому 22% читачів УНІАН заявили, що готові викласти чималу суму на новорічні подарунки, адже на рідних економити не можна.

Водночас 30% читачів планують залишити своїх близьких без подарунків. До того ж вони впевнені, що рідні їх зрозуміють, адже зараз складні часи.

7% читачів відповіли, що подарують своїм родичам щось зроблене власноруч, адже головне – увага.