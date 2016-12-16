"Він відпускав сепаратистів": в Одесі з’явилося опудало судді, який розглядає справу 2 травня

Про це інформує місцеве видання «Думская».

Поки не зрозуміло, яка організація або група активістів має відношення до цієї акції.

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Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Більшість людей загинули під час пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі. На даний час в Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста. На лаві підсудних - 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуються під вартою (в тому числі двоє росіян), у інших - інші запобіжні заходи.