ГПУ не виключає вплив на події в Одесі 2 травня "третьої сили", в тому числі інших держав

Як передає кореспондент УНІАН, про це Горбатюк заявив на прес-конференції в Одесі ввечері 9 грудня.

Він пояснив, що розслідування зазначених подій здійснюється слідчими органами різних правоохоронних структур. Безпосередньо масові заворушення розслідують фахівці ГУ Нацполіції в Одеській області, правомірність дій правоохоронців під час заворушень - Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури, а розслідування стосовно посадових осіб ГУ ДСНС в області проводить Головне слідче управління Нацполіції України.

«Це не зовсім правильно з точки зору побудови роботи з проведення комплексного розслідування. Було б важливо всі ці зусилля об'єднати для того, щоб максимально скоординувати свою діяльність», - підкреслив Горбатюк. Він зазначив, що неодноразово звертався з цією пропозицією до керівництва. Однак питання поки залишається не вирішеним.

За його словами, слідство також встановлює, чи мав місце факт впливу на події в Одесі «якоїсь третьої сили, в тому числі, представників інших держав».

Читайте такожВ центрі Одеси двоє охоронців зарізали один одного

Горбатюк зазначив, що в даний в очолюваному ним департаменті чисельність слідчих і прокурорів скорочена на 60 осіб. Він вважає, що даний департамент цілком здатний здійснити комплексне розслідування подій 2 травня, але для цього немає необхідного людського (потрібно збільшити штат) і матеріального ресурсу.

Зокрема, у слідчих органів є істотні проблеми з проведенням різних експертиз, наприклад, балістичної.

«В Україні на сьогодні є єдиний мікроскоп німецького виробництва, що дозволяє оперативно і якісно здійснити експертизу», - сказав Горбатюк. За його словами, в поточному році Генпрокуратура 4 рази зверталася в Кабмін з проханням про придбання хоча б ще одного аналогічного мікроскопа.

Він зазначив, що для проведення низки експертиз слідчі прокуратури змушені звертатися до інших відомств - Мінюсту, МОЗ, Нацполіції.

Читайте такожСправа одеського "Наполеона": зростає кількість постраждалих

«Доводиться оплачувати експертизу, чого ми робити не повинні, але змушені, оскільки у цих відомств немає відповідних матеріальних ресурсів», - сказав Горбатюк. Він пояснив, що щодня відбувається значна кількість кримінальних злочинів, що вимагають невідкладних експертиз. В результаті затягуються терміни проведення слідства і передача матеріалів до суду.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Більшість людей загинули під час пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.

На даний час в Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста. На лаві підсудних - 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуються під вартою (в тому числі двоє росіян), у інших - інші запобіжні заходи.