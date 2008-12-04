Черновецький збирається підняти квартплату від 1,5 до 5,1 раза

Наступного вівторка, 9 грудня, в Києві планують провести громадські слухання з питання нових тарифів на квартплату. На сьогодні мерія розробила тарифи, згідно з якими квартплата мінімально зросте в 1,5 рази, максимально – в 5,1 раза.

Про це пише газета «Сегодня» (№275) від 4 грудня з посиланням на начальника Головного управління цінової політики Василя ЯСТРУБИНСЬКОГО.

Коментуючи інформацію для киян, розміщену на сайті Київської міської державної адміністрації щодо запропонованих для введення в місті нових тарифів, він зазначив: «Цифри не остаточні. Вони обнародувані для обговорення. У вівторок 9-го грудня проведуть громадські слухання з цього питання». Чиновник пояснив, що квартплата обчислюється за складною формулою.

«Є 26 показників, приміром, стан будинку, розмір прибудинкової території і кількість послуг, що надаються. Залежно від цих даних обчислюється квартплата», — пояснив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ, додавши, що нововведення неминуче.

У мерії повідомили, що згідно з напрацьованою схемою, в окремих будинках плата за житло зросте на 50 коп, а в деяких - на 7,50 грн. (зараз усі платять однаково і середній тариф становить близько 1,3 грн. за 1 кв. м). У міськадміністрації розповіли, що найбільше заплатять жителі будинку №59 на вулиці Жилянській, там тариф складе 9,69 гривень.

Газета наводить розрахунки за розміром квартплати, відповідно до нових тарифів по групах найтиповіших будинків Києва. Приміром, мешканці «сталінки» платитимуть, виходячи з тарифу 2,49 грн. за кв.м. і їх плата за місяць за середню двокімнатну квартиру (48 кв. метрів) складе 119,52 грн.; мешканці «хрущовки» за квартиру такої ж площі за місяць платитимуть 163,2 грн. з урахуванням тарифу 3,4 грн. за кв. м; у будинках спецпроекту – 314,4 грн., виходячи з тариф 6,55 грн; КТУ –239,04 грн. при тарифі 4,98 грн; «гостинки» - 192 грн. при тарифі 4 грн.; будинків 464 серії – 190,56 грн. при тарифі 3,97 грн.; БПС – 179,04 при тарифі 3,73 грн.; «свічки» - 168 грн. при тарифі 3,5 грн; «чешки» - 166,08 грн. при тарифі 3,46 грн.; будинків дореволюційної споруди – 150,72 грн. при тарифі 3,14 грн. і АППС – 135,6 грн. при тарифі 2,82 грн. за 1 кв.м.

Як повідомляв УНІАН, про нові тарифи на кварплату, розроблених Київською міською державною адміністрацією відповідно до постанови Кабінету міністрів №560 про диференційований розмір відповідної плати по кожному окремому житловому будинку, можна дізнатися на сайті міськадміністрації www.kmv.gov.ua у розділі «Ваш будинок» або на сайті www.municipal.kiev.ua.

Останнє підвищення цього тарифу відбулося в столиці з 1 грудня 2006 р. Розмір тарифу збільшився в столиці спочатку в 3,43 раза відповідно до рішень Київради і розпоряджень КМДА. Таким чином, плата за утримання будинкової території була збільшена в середньому з 50 коп. за 1 кв. м загальної площі до близько 2 грн. Проте на вимогу киян і за підтримки БЮТ депутатів, “Нашої України” та Блоку Віталія Кличка в Київраді тариф був знижений, і підвищення склало 1,9 раза.

У той же час у мерії заявили, що розмір цієї плати буде змінений з часом, оскільки є постанова Кабміну про встановлення квартплати для кожного будинку окремо, враховуючи його технічний стан, рік зведення, поверховість тощо. Відповідно до цього документа, столична влада збиралася відкоригувати розмір квартплати з урахуванням особливостей кожного житлового будинку до 1 травня 2007 р.

У лютому 2008 р. Головне управління з питань цінової політики повідомило, що завершило розрахунки для введення таких диференційованих тарифів. Начальник Головного управління з питань цінової політики столичної міськадміністрації Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ повідомив тоді, що згідно з пропозицією управління, нові тарифи будуть застосовані для сплати за площу квартири, яка перевищує встановлені нормативи на одну людину (чинний Житловий кодекс передбачає норму житла на одну людину – 20 кв. м загальної площі плюс 10 кв. м на всю сім`ю).