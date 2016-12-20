У центрі Львова пенсіонери МВС з вимогою перерахунку пенсій перекривали рух транспорту

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь близько тисячі пенсіонерів і ветеранів МВС. Вони з 11:00 перекрили рух транспорту в центрі міста біля будівлі Львівської ОДА на вулиці Винниченка і вимагали зустрічі з керівництвом облдержадміністрації.

Через годину після початку акції до них вийшов голова Львівської ОДА Олег Синютка, який через гучномовець закликав розблокувати рух транспорту. Після того, як протестувальники звільнили проїжджу частину і зібралися біля будівлі ОДА, губернатор взяв їх вимоги і пообіцяв скерувати їх для розгляду у відповідні органи.

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До учасників акції також підійшов нещодавно призначений керівник Головного управління Національної поліції у Львівській області Валерій Середа, який вислухав вимоги колишніх правоохоронців та пообіцяв зі свого боку всіляко підтримувати з ними співпрацю.

Акція загалом тривала близько двох годин, після чого протестувальники розійшлися, пообіцявши продовжити протести у разі не виконання їхніх вимог владою.

За інформацією Головного управління Нацполіції області, на Львівщині налічується понад 9,5 тис. пенсіонерів МВС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві через акцію протесту перекрито Хрещатик. На Майдані Незалежності близько 300 колишніх працівників міліції та інших правоохоронних органів вимагають перерахунку пенсій згідно з нормами нового закону.