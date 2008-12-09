Криза впливає на надходження до місцевих бюджетів

Зниження темпів соціально-економічного розвитку країни, наслідки яких спостерігаються вже в 4-му кварталі 2008 року, роблять негативний вплив на динаміку надходжень до місцевих бюджетів при збереженні високих темпів зростання витрат на фінансування бюджетної сфери, зазначає рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг".

Як підкреслює агентство, впродовж жовтня-листопада ц.р. скорочення чисельності зайнятих і скорочення робочого тижня спостерігається на багатьох підприємствах реального сектору економіки. Основними причинами є: зниження обсягів виробництва промислової продукції більшості експортноорієнтованих підприємств країни, зменшення обсягів житлового і нежитлового будівництва, і зниження ділової активності у зв`язаних галузях.

Як вважають у «Кредит-Рейтингу», всі вказані явища, посилення яких очікується в 2009 році, приводять до скорочення фонду оплати праці і, відповідно, зниження надходжень податку з доходів фізичних осіб, який на сьогодні є основним джерелом наповнення дохідної частини місцевих бюджетів без урахування трансфертів. В умовах, що склалися, заходи, здійснювані місцевою владою, не можуть кардинально змінити ситуацію через обмеженість у вільних коштах і невизначеності щодо майбутніх дій з боку центральної влади для подолання кризових явищ.

Як зазначає "Кредит-Рейтинг", посилює ситуацію припинення дій щодо реформування бюджетного законодавства, спрямованого на зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування, а також схваленого парламентом проекту Державного бюджету на 2009 рік, в якому визначаються обсяги міжбюджетних трансфертів та інші норми, необхідні для формування місцевих бюджетів. Проект основного фінансового плану країни, затверджений парламентом у першому читанні у вересні цього року, був відкликаний урядом у листопаді для підготовки нового проекту відповідно до соціально-економічних умов, що змінилися внаслідок фінансової кризи.

Рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг" вважає, що неприйняття найближчим часом Державного бюджету на наступний бюджетний період, а також ряду законів, спрямованих на розширення джерел надходжень місцевих бюджетів і створення механізму оперативного перерозподілу бюджетних коштів, приведе до посилення кризових явищ і негативно позначиться на платоспроможності більшості міських господарств України.