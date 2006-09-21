Прогноз погоди радує

Завтра на території України очікується мінлива хмарність, без опадів, лише у південній частині та східних областях місцями короткочасний дощ, вдень з грозою.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, температура вночі завтра становитиме 10-15°, на узбережжі морів до 17°, у західних та північних областях 5-10°; вдень 17-22°, на півдні та сході місцями 23-25°.

23-24 вересня в Україні утримається мінлива хмарність, без опадів, лише у південній частині, а 23 вересня і у східних областях часом дощі, грози.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 16°; вдень 20-25°, у східних областях до 28°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

25-26 вересня також без опадів, лише у південній частині місцями невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі 7-13°, на узбережжі морів 14-17°, у західних областях (окрім Закарпаття) 4-9° тепла; вдень 19-25°, 26 вересня у західних та північних областях 17-22°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.

Завтра у Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 8-10°, вдень близько 20°; по області вночі 5-10° тепла, вдень 17-22°.

23-24 вересня мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 20-25°.

25-26 вересня без опадів. Температура вночі 8-13°; вдень 25 вересня 20-25°, 26 вересня 17-22°.