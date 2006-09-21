Кримська міліція застерігає від спроб чинити їй спротив

Кримська міліція підкреслює, що має право застосувати силу при виконанні рішень судів про звільнення землі від самозахоплення.

Про це сказано в повідомленні ЦГЗ Головного управління МВС України в АР Крим, переданому УНІАН.

Останнім часом на території автономії значно почастішали випадки самовільного захоплення земельних ділянок, наголошується в повідомленні. Так, з початку цього року співробітниками кримської міліції було зафіксовано проведення майже 8 тисяч масових акцій, пов`язаних з проблемою врегулювання земельних питань. Це більше половини від загальної кількості всіх масових заходів, що проводяться в Криму.

Зараз на півострові проводиться 46 акцій, пов`язаних із земельними питаннями, 35 з яких є масовими самозахопленнями земельних ділянок, а 11 – пікети на землях, де самовільно зведено 2402 будівлі, зокрема 30 – побудовані ґрунтовно, на фундаменті. Ті хто самовільно захопив землі встановили 20 будівельних вагончиків, 60 наметів і 12 навісів. Щодня на самозахоплених територіях і пікетах перебувають не менше 750 чоловік.

Своїми діями учасники акцій порушують права інших громадян, завдають шкоди інтересам держави.

На сьогоднішній день 13 власників землі, серед яких не тільки юридичні, а й фізичні особи, вже звернулися в судові органи автономії з позовами про порушення їхніх прав і вимогами про звільнення незаконно зайнятих ділянок. Щодо 4 з них вже ухвалені рішення, які набули чинності і надійшли на виконання в органи державної виконавчої служби.

Необхідно акцентувати увагу на тому, що згідно з Інструкцією про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України і органів Державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів і інших органів (посадовців), затвердженою наказом МВС України і Міністерством юстиції України від 25.06.02 р. №607/56/5, співробітники міліції, у разі потреби, можуть бути залучені до виконання рішень судів та інших органів (посадовців) для охорони громадського порядку.

Співробітники органів внутрішніх справ при проведенні виконавчих дій керуються Законом України «Про міліцію». Згідно з законом, для охорони громадського порядку міліція має право використовувати заходи фізичної дії, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених цим законом.

Кримський главк міліції вважає за необхідне звернути увагу окремих громадян, які голосно декларують непокору органам виконавчої влади при виконанні судових рішень, на вищевикладене і рекомендує їм бути обачнішими у виборі висловів, які використовуються для закликів і заяв.