На Дніпропетровщині відкрили справу щодо батьків хлопчика, який вчинив самопідпал

У Дніпропетровській області проти батьків 11-річного підлітка, який кілька днів тому вчинив самопідпал, порушили кримінальну справу. Про це повідомили у міському управлінні поліції Кривого Рогу, передає «Радіо Свобода».

Зазначається, що справу стосовно батьків підлітка порушено за ст. 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Читайте такожУ Дніпрі донори здали 250 літрів крові для поранених бійців

Вказана стаття передбачає покарання обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, 26 грудня 11-річний хлопець у Кривому Розі підпалив себе, намагаючись повторити трюк блогера та стати популярним в інтернеті.

Пізніше лікарі повідомили, що підліток отримав 70% опіків тіла. Хлопця вдалося вивести зі стану опікового шоку. Також з'явилась надія, що його знімуть зі штучної вентиляції легенів.

«Почалися прояви опікової токсемії. Це коли токсичні речовини всмоктуються в кровоносне русло із опікових поверхонь. Наскільки буде виражена ця токсемія і які органи від цього постраждають наразі говорити важко», - сказав завідувач реанімації обласної дитячої лікарні Олександр Лацинський.